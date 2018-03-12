КС РФ подтвердил вызов российских судей в ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Конституционный суд России подтвердил получение вызова судей КС РФ в Генеральную прокуратуру Украины в связи с подозрением в соучастии в посягательстве на целостность Украины из-за событий в Крыму. Об этом УНН сообщает со ссылкой на РИА Новости.
"Пакет от Генпрокуратуры Украины получен", - сообщил представитель КС РФ.
Ранее Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины сообщила о подозрении главе и 18 судьям Конституционного суда Российской Федерации за признание, вопреки российскому и международному законодательству, "договора" между РФ и так называемой "республикой Крым" о принятии в состав РФ этого квазиобразования.