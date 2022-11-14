Крутих пробився у фінал кваліфікації турніру ATP

Деталі

У першому колі відбору, посіяний під 2-м номером Крутих, за 1 годину розгромив фіна Юхо-Еріка Біггса - 6:3, 6:0. За вихід до основної сітки змагань Крутих зустрінеться з представником Норвегії Віктором Дурасовичем, який обіграв німця Нікласа Шелля - 7:5, 7:6 (7:6).

Другий номер національної класифікації Віталій Сачко на старті кваліфікації поступився Генрі Сквірі з Німеччини - 2:6, 2:6.

Доповнення

Турнір у Гельсінкі триватиме до 20 листопада.