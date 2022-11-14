Крутых пробился в финал квалификации турнира ATP

Детали

В первом круге отбора, посеянный под 2-м номером Крутых, за 1 час разгромил финна Юхо-Эрика Биггса – 6:3, 6:0. За выход в основную сетку соревнований Крутых встретится с представителем Норвегии Виктором Дурасовичем, обыгравшим немца Никласа Шелля - 7:5, 7:6 (7:6).

Второй номер национальной классификации Виталий Сачко на старте квалификации уступил Генри Сквири из Германии – 2:6, 2:6.

Дополнение

Турнир в Хельсинки продлится до 20 ноября.