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Криза в КСУ підриває довіру до судових рішень — експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Вимога суддів Конституційного суду України звільнити голову КСУ Станіслава Шевчука свідчить про глибоку кризу всередині інстанції. Про це у коментарі УНН заявив юрист Ростислав Кравець.

Криза в КСУ підриває довіру до судових рішень — експерт

“Сьогодні три судді суду наважилися винести назовні „хатні таємниці“. Це говорить про глибоку кризу у КСУ. При чому, голову суду (Шевчука, — ред.) звинувачують у суттєвих правопорушенням: ручне керування апаратом, ручний розподіл справ і втручання у розподіл справ в прийнятті рішень поза процесом. Вважаю, що це неприпустимо і потрібно все-таки ретельно перевірити наявність чи відсутність цих фактів.

Ситуацію однозначно не можна спустити на гальмах, бо якщо ці правопорушення дійсно присутні — говорити про справедливі рішення, які на сьогодні приймає КСУ, буде вкрай важко”, — сказав він.

Додамо, що відставки Шевчука вимагають троє суддів Конституційного суду України — Микола Мельник, Сергій Сас і Ігор Сліденко. Відповідний лист вони розіслали колегам, який згодом потрапив у ЗМІ.

Раніше УНН повідомляв, що рідним братом Шевчука, проти якого розгорається гучний скандал, є Одд Рулав Володимирович. Він — співзасновник “Української морської транспортної компанії” (УМТК). За даними ЗМІ, ця компанія брата голови КСУ фігурує у кримінальному провадженні за фактом розкрадання коштів Державного підприємства “Укрхімтрансаміак”.

УНН також звернувся до представників комітету з питань правової політики та правосуддя ВР прокоментувати зазначену вище інформацію. Але у профільному комітеті нічого не чули про інцидент, і вірогідно, абсолютно байдужі до ситуації.

“Ну звернулися судді із вимогою і що? Я розумію, що я член профільного комітету, і що? Я не знаю, що вам сказати”, — заявив у коментарі УНН народний депутат від БПП Олександр Черненко, додавши, що його не цікавить ситуація, що склалася у КСУ.

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