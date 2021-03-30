Криза через російську вакцину у Словаччині: главі мінфіну країни доручили сформувати новий уряд

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Президентка Словаччини Зузана Чапутова прийняла відставку прем’єра Ігоря Матовіча і доручила голові Мінфіну Едуарду Хегеру сформувати новий уряд. Про це повідомляє видання Aktuality, пише УНН.

Деталі

У неділю ввечері прем’єр і лідер провідної партії правлячої коаліції “Звичайні люди і незалежні особистості” (ЗЛНО) Ігор Матовіч заявив, що для припинення урядової кризи згоден піти у відставку з поста керівника кабміну, передавши його своєму соратнику по партії Хегеру, а сам готовий очолити Мінфін.

Контекст

При цьому Матовіч підкреслив, що партнери по урядовій коаліції використовували купівлю “Супутника V” для “розв’язання коаліційної кризи”.

До Словаччини 1 березня було доставлено першу партію “Супутника V”. Дозвіл на її застосування видав глава МОЗ Марек Крайчі, який залишив 12 березня пост міністра охорони здоров’я країни. Використання російської вакцини, як раніше заявляв МОЗ, має розпочатися в республіці в другій половині поточного місяця.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Словаччині 359 330 випадків хвороби, 9 624 людини загинули. У березні в Словаччині спостерігалася найвища відносна смертність від коронавірусу серед всіх країн ЄС.

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