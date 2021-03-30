Кризис из-за российской вакцины в Словакии: главе минфина страны поручили сформировать новое правительство
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент Словакии Зузана Чапутова приняла отставку премьера Игоря Матовича и поручила главе Минфина Эдуарду Хегеру сформировать новое правительство. Об этом сообщает издание Aktuality, пишет УНН.
Детали
В воскресенье вечером премьер и лидер ведущей партии правящей коалиции “Обычные люди и независимые личности” (ОЛНЛ) Игорь Матович заявил, что для прекращения правительственного кризиса согласен уйти в отставку с поста руководителя кабмина, передав его своему соратнику по партии Хегеру, а сам готов возглавить Минфин.
Контекст
При этом Матович подчеркнул, что партнеры по правительственной коалиции использовали покупку “Спутника V” для “развязывания коалиционного кризиса”.
В Словакию 1 марта была доставлена первая партия “Спутника V”. Разрешение на ее применение выдал глава Минздрава Марек Крайчи, оставивший 12 марта пост министра здравоохранения страны. Использование российской вакцины, как ранее заявлял Минздрав, должно начаться в республике во второй половине текущего месяца.
Согласно статистике ВОЗ — в Словакии 359 330 случаев болезни, 9 624 человека погибли. В марте в Словакии наблюдалась самая высокая относительная смертность от коронавируса среди всех стран ЕС.