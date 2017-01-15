Критичний рівень аварійності на дорогах зафіксували у п'яти областях України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Критичний рівень аварійності на автошляхах зафіксовано у п’яти областях, напружена ситуація — у ще п’яти регіонах. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України, передає УНН.
“Критичною за рівнем аварійності ситуація є у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській і Луганській областях”, — йдеться у повідомленні.
При цьому високий рівень аварійності (зростання кількості ДТП від 10 до 50%) зафіксовано у Тернопільській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Донецькій областях.
Як повідомляв УНН, минулої доби, 14 січня, через ускладнені погодні умови та підвищену аварійну ситуацію на автошляхах України загинуло дев'ять людей.