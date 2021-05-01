Крисін, засуджений у справі про вбивство журналіста Веремія, підозрюється у тероризуванні в’язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Тероризували в’язнів Торецької виправної колонії — поліція повідомила про підозри “кримінальному авторитету”, двом “смотрящим” та їхньому спільнику. Про це йдеться у повідомленні Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, передає УНН.
Деталі
Оперативники управління стратегічних розслідувань в Донецькій області спільно з колегами-правоохоронцями задокументували неправомірну діяльність чотирьох в’язнів виправної колонії.
“Встановлено, що організував протиправну діяльність „кримінальний авторитет“ на прізвисько „Шкаф“. 48-річний чоловік неодноразово був засуджений за вчинення майнових злочинів і злочинів проти життя та здоров’я громадян. У спільники взяв двох так званих „смотрящих“ за установою та окремою її частиною і ще одного ув’язненого.
Зловмисники тероризували двох інших утриманців колонії, змушуючи їх дотримуватися „злодійських законів“, підкорюватися злочинному впливу, конфліктувати з адміністрацією установи та збирати кошти в так званий „общак“. Для переконливості „авторитети“ нанесли двом в’язням тілесні ушкодження”, — повідомили у Департаменті.
29 квітня, на підставі отриманих доказів слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Торецького відділу Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області повідомили підозри всім чотирьом “авторитетам”. Їм інкримінують вчинення дій, що дезорганізують роботу установи виконання покарань, а саме тероризування засуджених осіб — ст. 392 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10-ти років.
Про Юрія Крисіна
Юрій Крисін, на прізвисько “Шкаф”, був засуджений до 5 років позбавлення волі у справі про вбивство в часи Революції Гідності журналіста В’ячеслава Веремія.
У жовтні 2019 року Крисіна етапували із Київського СІЗО до виправної колонії в Донецькій області.
Верховний суд залишив в силі вирок Апеляційного суду Києва про засудження до 5 років Юрія Крисіна