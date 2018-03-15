Кримськотатарський активіст: Путін бачить, як вдячні нащадки ставлять йому пам'ятник у Криму

Проведення виборів президента Росії навмисно перенесено на дату анексії Криму - 18 березня. Вибори пройдуть і на окупованому півострові, до чого вже йде активна підготовка. Україна неодноразово закликала світову спільноту не визнавати результати виборів у Криму. Крім того, Президент України закликав ввести санкції щодо всіх осіб, причетних до організації цих виборів на території півострова. Народний депутат України, голова Меджлісу Рефат Чубаров, у свою чергу, також закликав жителів Криму ці вибори бойкотувати.

Екс-голова Республіканського комітету з міжнаціональних відносин і депортованих громадян у Криму, кримський громадський діяч Едем Дудаков розповів в інтерв'ю УНН, як йде агітація на півострові і чим ця кампанія відрізняється від парламентських виборів РФ 2016 року, які також проводились на території Криму. Дудаков вважає, що під час виборів президента Росії мало показати просто видимість виборів. Цього разу окупаційна влада намагається залучити якомога більшу кількість жителів Криму, зокрема кримських татар, щоб продемонструвати таким чином Заходу лояльність місцевого населення. Для залучення до участі в голосуванні окупаційна влада використовує державний апарат і різноманітні засоби примусу до участі.

- Розкажіть, як проходить у Криму передвиборний період? Якого роду агітація? Чи тиснуть на людей, які працюють у державному секторі?

- Я-то зараз ніде не працюю - на мене тиск не чиниться. Але агітація йде в такому вигляді (цього разу вони трішки по-іншому це роблять): директор збирає вчителів десь сам на сам і говорить приблизно наступне: "мене можуть зняти, якщо ви не підете на вибори". Ось у такому вигляді. Директори шкіл в основному ще з українського періоду залишилися. Я маю на увазі національні школи, а не російські. Так що ось так - а на неї (на директора - ред.) теж чиниться тиск. У мене двоюрідна сестра викладач і ось вони не знають, як себе поводити. З одного боку, не хочеться втрачати директора, з іншого боку - не хочеться голосувати. Поки не знаю, як вони вирішили - я раджу не ходити.

Цього разу чиниться масивний тиск саме на тих, хто працює. Так само збирають начальники і в районних, міських адміністраціях і наполягають йти на вибори. У тому плані, що не можна працювати на державу і не визнавати державні інститути, одним з яких і є вибори. Ось так приблизно це проходить. Як вони це відстежують - складно сказати. Судячи з усього, є якісь списки.

Цього разу їм недостатньо просто бутафорії, як вони робили досі - якесь там типу кримське весілля під'їхало (на виборчу дільницю - ред.) і проголосували наречений та наречена. Таке було на минулих виборах в державну думу (парламентські вибори в РФ 2016 року - ред.), які тут проводили.

Цього разу ось лише цього їм недостатньо. Якщо на минулих виборах вони десь 3-4% таким чином змогли залучити, то цього разу я не знаю. Цього разу йде в хід інша ситуація: з'явилися такі собі агітатори з громадських організацій, які підконтрольні (окупаційній владі - ред.), і говорять, що потрібно підійти прагматично - у Росії багато грошей, вони можуть нам облаштувати наші селища, третє, четверте, п'яте, будують якісь майданчики - у такому дусі. Заклики йдуть вже не просто "любіть Росію", а "будьте прагматиками". І мені здається, цього разу відсотків 10 можуть вийти, тому що масивно "обробляють" з усіх боків.

- 10% - це з кого? Кримських татар чи всіх громадян України?

- Я думаю, що з числа кримських татар. В українському середовищі, напевно, схожа ситуація. Я маю на увазі, українців не з українськими прізвищами, а з українськістю в голові. Таких дуже мало: з 26%, напевно, відсотків 5% буде - всі решта, на жаль, обрусіли. Їх дуже мало. Ті друзі мої, українці, які тут є, вони не ходять. Кого зможуть вмовити? Чи зможуть вмовити (піти на вибори - ред.) їхніх дітей, родичів - цього я не можу сказати. За моїми відчуттями - я все-таки людина, яка була в уряді, можу робити прогнози, - я думаю, що з нашої (кримськотатарської - ред.) вони вирвуть десь 10%, до 10-и. Розумієте, так, щоб громадським організаціям давали машини, вони їздили по всіх селищах, записували, що потрібно, що будувати дороги потрібно, третє, четверте - такого не було після 2014 року, це вперше.

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Путіну недостатньо, щоб просто зробили бутафорію, йому потрібно показати більше, і в деяких селищах, я думаю, таку ситуацію організовують, і агітаційна складова, я думаю, буде потужна. Тому що їм не скільки себе треба переконати, скільки Захід. Ось і Путін виступив у Соловйова і сказав, що мало не 99% кримських татар беруть участь у референдумі. Це масивна політична підготовка. Таке ж було, коли я був в депортації, ще в радянський період, і Росія за великим рахунком - це усічений Радянський Союз. У мене відчуття дежавю з тих пір, як вони прийшли (до Криму - ред.). Так що методи практично всі ті ж самі. І вкладають вони в Крим достатньо - не тільки дорогу будують. Намагаються у будь-якому випадку, але на шкоду всій Росії. Мої однокурсники і з Іваново, і з Казані, і інших районів розповідають, що у них просто зупинився бізнес. Тому Росія, як Радянський Союз. Ось так Радянський Союз колись освоював Афганістан - вкладали величезні кошти. Я жив у Фергані (Узбекистан - ред.) недалеко від кордону (афгано-російського - ред.) і все це бачив - зараз фактично те ж саме (в Криму - ред.). Агітують, збирають людей, які так чи інакше пов'язані з бізнесом, і звертаються в державні структури.

- Є серед кримських татар, українців, можливо, активісти, які виступають проти цього?

- Відкрито проти агітації? Тут просто ігнорують. Відкрито виступати - це небезпечно. Тому що слідом під'їде міліція, це - порушення громадського порядку, і в кращому випадку це буде доби і 10 тисяч (російських рублів - ред.) штрафу. Тому, так, щоб відкрито хтось опирався - немає. В основному через інтернет, з сусідами, з родичами і ось на цій хвилі. У нас кримськотатарська хвиля особлива - ми всі родичі, всі один одного знаємо в багатьох поколіннях, і я можу сказати, що абсолютна більшість не братиме участі у виборах, але й відкрито заявляти про це теж не буде. Тому що ми тут трохи навчені ось цими судовими процесами і знаємо, що говорити, як діяти. Утім, це не набагато складніше, ніж було при Радянському Союзі, тому, як ніби такий пасивний опір, ось так назвемо.

- Голова Меджлісу Рефат Чубаров неодноразово закликав людей бойкотувати ці вибори. Як Ви вважаєте, ці заклики справляють враження чи люди і самі готові їх бойкотувати?

- По-перше, я вам так скажу, мені багато вам потрібно пояснити, щоб ви зрозуміли: створення державності, створення тут автономії - це давно національна ідея кримських татар. Її не виб'єш, незважаючи на те, що ці Меджліси тут прикрили у багатьох (містах - ред.), але місцеві Меджліси продовжують працювати і ведуть свою роботу. Вона побутова: починаючи від весіль, закінчуючи похоронами. Може, менше політики зараз, але це все одно продовжує діяти. Іноді лідери, ось Наріман Джеляль (заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу - ред.) приїжджає. Під виглядом дня народження, під виглядом іменин, під виглядом свят - це все таке легке ненав'язливе інформаційне підживлення. Тому, для кримських татар дуже важливі їхні лідери, звичайно, це (заява Чубарова - ред.) має значення, але це не означає, що якби лідери сказали нам завтра "ось все, давайте повертаємося, так би мовити, нам не потрібне протистояння з Росією", як тут одні (жителі Криму - ред.) кажуть, то це б не подіяло. А так це (заклики бойкотувати вибори - ред.) відповідає їх розумінню, їх світогляду, тому і, звичайно, слова Чубарова дієві. Тим більше, людина шанована, якого всі знають.

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- На своїй сторінці у Facebook Ви описували, як до Вас додому прийшли агітувати брати участь у виборах, розкажіть про цей випадок докладніше.

- Випадок банальний. Вони ходять роздають папери. Я не розгледів, що там було, ну хороший такий папір, якісь російські прапори і повинні були дати мені, судячи з усього, запрошення на вибори. Після того, як це сталося, між мною і сусідом сталася приблизно така розмова: я йому сказав, що не взяв цей агітаційний плакат, а він сказав, що взяв. Я питаю: "А навіщо взяв? Підеш голосувати?" Він мені каже: "Ти що, з глузду з'їхав? Взяв, а то запишуть ще в список терористів" і мені порадив не "задиратися" і бути обережнішим. Я хочу сказати, що не всі, хто беруть агітаційні плакати, йдуть на вибори, вони обережні, тому і беруть. Від нас недалеко смітник є, ось там цих плакатів дуже багато.

- Як з людиною, яка продовжує займати активну позицію, з Вами проводили якусь профілактичну роботу? Напевно, ФСБ Вас тримає на контролі?

- Я займаюся в основному Ханським палацом, вандалізмом, який там діється. І я бачу, коли приїжджають кореспонденти з різних країн, вони мене знаходять, я їжджу пояснюю їм все, так я бачу, що за мною стежать. Але, за мною стежили і за радянських часів, коли я був студентом, тому я знаю. Тут головне - не сказати того, що підпадає під "екстремізм". Якщо я почну говорити, що Крим - це Україна, була, є і буде, як сказав наш товариш з Феодосії, то мене завтра співробітники ФСБ викличуть і складуть на мене кримінальну справу за фактом екстремізму і порушення територіальної цілісності. Я ці слова не використовую. Я використовую слова "анексія", я використовую слова, показуючи, що я людина європейської орієнтації і визнаю європейські закони. Таким чином я йду від багатьох висловлювань, але за мною стежать, читають, напевно, мої соціальні мережі. Тому я не використовую різкості, за які мене можна було б притягти. А з іншого боку, я людина не остання і так просто увірватися до мене, що нібито вони шукають наркотики... За мною стежать, коли до мене приїжджають зі "Свободи" ("Радіо Свобода" - ред.) або іноземні кореспонденти.

- Чому, переслідуючи за словосполучення "Крим - це Україна", дозволяють термін "анексія"?

- Анексія, якщо за довідником тлумачним, - написано приєднання території у результаті війни або політичних дій, або ще чогось-там. Так, то анексія - це нейтральне. Якщо я в такому контексті, що "Крим - Україна була, є і буде", це подам, так, це замах на межі, а то, що сталася анексія - це доконаний факт. Приховуєш, що не приховуєш це. Слово "окупація" теж передбачає певний екстремізм, тому що мається на увазі незаконне застосування сили, а слово "анексія" не передбачає незаконність. Ось, наприклад, анексія території Калінінграда, вона ж існувала? Так. Відбулася анексія Калінінграда від території Німеччини, але я ж не кажу про те, законно чи незаконно це було. Так що ми намагаємося не потрапити в їх пастку, а провокаторів дуже багато. Я навіть до себе (в Facebook - ред.) без фотографії не приймаю, тому що вони намагаються спровокувати на таку постановку питання, щоб ти міг заявити щось таке, вони швидко це фотографують і пред'являють потім обвинувачення.

- Як Ви ставитеся до того, що Володимир Путін планував проголосувати в Криму?

- Путін, як і будь-який імператор, як і Калігула, як і Нерон, вони ж не стали шизофрениками раптом, розумієте. Людина, як тільки починає розуміти, що вона нібито "божественна істота" або дійсно представляє Бога на землі - ось з цього моменту починається шизофренія.

У Путіна теж почалася шизофренія, коли він повірив, що підняв Росію з колін, і тому у нього дуже великі "скріпи". Він не дарма ставить тут пам'ятники Катерині, потім Олександру II, потім Олександру III. Розумієте, ось це для мене - шизофренія, він просто тут намагається спорудити собі пам'ятник, він вже прям бачить, як його вдячні нащадки потім поставлять скрізь йому пам'ятники, тому він всіляко підносити Крим як свою найбільшу перемогу. Ось Катерина приїхала і зупинилася в Ханському палаці, і він побував в Ханському палаці, а ось тепер потрібно буде здати міст і проїхати по цій дорозі "Таврида" і зупиниться в Ханському палаці, в єдиному, в принципі, палаці, який в Криму становить державну владу. Все-таки дачі на березі моря - вони були дачами, а це справжній палац, звідки вершилася, так би мовити, політика цієї держави. Тому як шизофренік він робить цю бутафорську реставрацію, але це треба швидко встигнути із здачею моста, і тому він і збирається вкладати сюди гроші ось таким ось варварським методом, тому що для нього історія не важлива, для нього важливий сам факт, що він був у Ханському палаці і увійшов в історію. А голосувати в Сімферополі - це його пам'ятник. Так що це дуже передбачувано і дуже зрозуміло.