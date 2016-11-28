Кримський журналіст М.Семена отримав премію імені Павла Шеремета
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. В рамках восьмої щорічної асамблеї Форуму громадянського суспільства Східного партнерства в Брюсселі, кримському журналістові Миколі Семену було вручено премію імені Павла Шеремета, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.
Рішення про вручення премії журналісту було прийнято керівним комітетом Форуму “в знак визнання того, що він не побоявся ризикувати своєю свободою і безпекою, відстоюючи свободу слова в Криму”.
На врученні нагороди М.Семена не зміг бути присутнім, оскільки йому було заборонено виїжджати з Кримського півострова.
Натомість премію від його імені отримали головний редактор Радіо Свобода Ненад Пеїч і головний редактор проекту Крим.Реалії Володимир Притула.
Нагадаємо, що навесні в Криму пройшли масові обшуки, зокрема і незалежних журналістів, яких підозрювали у співпраці з Крим.Реалії. Щодо автора Радіо Свобода Миколи Семени порушили кримінальну справу за підозрою в закликах до порушення територіальної цілісності Росії. Російське слідство заборонив йому залишати півострів.
Додамо, що премія імені Павла Шеремета в нинішньому році буде вручена вперше. За словами співголови керівного комітету Форуму громадянського суспільства Східного партнерства Владислава Величко, нагорода названа на честь загиблого в липні 2016 року журналіста Павла Шеремета “в знак визнання його видатного внеску у справу просування питань прав людини та свободи слова”.
Як повідомляв УНН, М.Семена став лауреатом премії Національної спілки журналістів України (НСЖУ) за захист свободи слова імені Ігоря Лубченка.