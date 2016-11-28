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Крымский журналист Н.Семена получил премию имени Павла Шеремета

Киев • УНН

 • 7698 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В рамках восьмой ежегодной ассамблеи Форума гражданского общества Восточного партнерства в Брюсселе, крымскому журналисту Николаю Семене вручили премию имени Павла Шеремета, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Крымский журналист Н.Семена получил премию имени Павла Шеремета

Решение о вручении премии журналисту было принято руководящим комитетом Форума "в знак признания того, что он не побоялся рисковать своей свободой и безопасностью, отстаивая свободу слова в Крыму".

На вручении награды Н.Семена не смог присутствовать, поскольку ему было запрещено выезжать с Крымского полуострова.

Зато премию от его имени получили главный редактор Радио Свобода Ненад Пеич и главный редактор проекта Крым.Реалии Владимир Притула.

Напомним, что весной в Крыму прошли массовые обыски, в том числе и независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии. В отношении автора Радио Свобода Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности России. Российское следствие запретило ему покидать полуостров.

Добавим, что премия имени Павла Шеремета в нынешнем году будет вручена впервые. По словам сопредседателя руководящего комитета Форума гражданского общества Восточного партнерства Владислава Величко, награда названа в честь погибшего в июле 2016 г. журналиста Павла Шеремета "в знак признания его выдающегося вклада в дело продвижения прав человека и свободы слова".

Как сообщал УНН, Н.Семена стал лауреатом премии Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) за защиту свободы слова имени Игоря Лубченко.

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