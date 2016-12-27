Кримінальне провадження відкрили за фактом забруднення сміттям земель Рівненщини
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом забруднення земель сміттям у Дубенському районі Рівненської області. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Рівненської області.
Так, 24 грудня 2016 року жителі Дубенського району виявили несанкціоноване сміттєзвалище уздовж дороги Київ-Чоп поблизу села Турковичі Дубенського району. Про знахідку очевидці повідомили правоохоронців.
Дані про подію внесено до за ч. 1 ст. 239 (забруднення або псування земель відходами) ККУ. Тривають слідчі дії.