Кримінальне провадження відкрили за фактом забруднення сміттям земель Рівненщини

Так, 24 грудня 2016 року жителі Дубенського району виявили несанкціоноване сміттєзвалище уздовж дороги Київ-Чоп поблизу села Турковичі Дубенського району. Про знахідку очевидці повідомили правоохоронців.

Дані про подію внесено до за ч. 1 ст. 239 (забруднення або псування земель відходами) ККУ. Тривають слідчі дії.