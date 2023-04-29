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Криголам "Ноосфера" завершив другий антарктичний сезон: прибув на "велику землю"

Криголам "Ноосфера" завершив другий антарктичний сезон: прибув на "велику землю"

Київ • УНН

 • 5286582 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Український криголам "Ноосфера" завершив другий антарктичний сезон і прибув з Антарктики до ПАР сьогодні, 29 квітня, пише УНН з посиланням на МОН.

Деталі

"Завершився другий антарктичний сезон українського науково-дослідного криголама «Ноосфера». Судно прибуло з Антарктики до Кейптауна (ПАР) сьогодні, 29 квітня 2023 року", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, з крижаного континенту на «велику землю» криголам доправив 3 експедиції:

  • зимувальний загін 27-ї Української антарктичної експедиції, учасники та учасниці якої протягом року працювали на нашій станції «Академік Вернадський». Це науковці за напрямами геофізика, біологія, метеорологія, а також команда життєзабезпечення;
  • сезонний загін, що виконував завдання на «Вернадському» впродовж антарктичного літа. Це вчені та технічні фахівці;
  • учасників польської антарктичної експедиції зі станції «Арцтовський».

"Загалом другий сезон «Ноосфери» тривав 4 місяці і складався з 2 частин", - повідомили у МОН і порилюднили фото авторства Олександра Гришка, Анатолія Андрєєва з подорожі криголама.

Нагадаємо

Криголам “Ноосфера” дістався антарктичної станції “Академік Вернадський” наприкінці січня.

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