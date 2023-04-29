Ледокол "Ноосфера" завершил второй антарктический сезон: прибыл на "большую землю"

Детали

"Завершился второй антарктический сезон украинского научно-исследовательского ледокола «Ноосфера». Судно прибыло из Антарктики в Кейптаун (ЮАР) сегодня, 29 апреля 2023 года", - говорится в сообщении.

Как указано, с ледяного континента на «большую землю» ледокол доставил 3 экспедиции:



зимовальный отряд 27-й Украинской антарктической экспедиции, участники и участницы которой в течение года работали на нашей станции «Академик Вернадский». Это ученые по направлениям геофизика, биология, метеорология, а также команда жизнеобеспечения;



сезонный отряд, выполнявший задачи на «Вернадском» в течение антарктического лета. Это учёные и технические специалисты;



участников польской антарктической экспедиции со станции «Арцтовский».



"В целом второй сезон «Ноосферы» длился 4 месяца и состоял из 2 частей", - сообщили в МОН и опубликовали фото авторства Александра Гришко, Анатолия Андреева с путешествия ледокола.

Напомним

Ледокол “Ноосфера” добрался до антарктической станции “Академик Вернадский” в конце января.