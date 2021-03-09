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Кремль відреагував на слова глави регулятора ЄС, що вакцина з РФ - "гра у російську рулетку"

Київ • УНН

 • 16314 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав некоректними і прикрими слова голови Європейського агентства лікарських засобів (EMA), представника Австрійського агентства з питань здоров’я Крісти Віртумер-Хохе, що порівняла можливість екстреного схвалення в ЄС вакцини “Супутник V” з “російською рулеткою”, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

Деталі

“Що стосується цієї прикрої заяви, то вона як мінімум, з нашої точки зору, є некоректною. Попит на вакцину, процес вакцинації в багатьох країнах цим препаратом показує його затребуваність і популярність”, — заявив Пєсков журналістам у вівторок.

Питання про перспективи налагодження виробництва російської вакцини в Італії Пєсков направив в Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). За словами прес-секретаря президента РФ, “відразу в декількох країнах налагоджуються виробничі ланцюжки, багато в чому це допоможе оперативно задовольнити зростаючі потреби зовнішнього ринку”. Представник Кремля підкреслив, що “Супутник V” — одна з найпопулярніших в світі вакцин. “Те, що це одна з найпопулярніших і тих, яким найбільше довіряють, вакцин в світі, зараз ні у кого сумнівів бути не може”, — додав він.

Контекст

Раніше Кріста Віртумер-Хохе 8 березня в ефірі австрійського телеканалу ORF на питання, чи варто Австрії схвалювати застосування “Супутника V” до вирішення EMA, заявила, пославшись на брак даних про вакцину: “Це в чомусь схоже на російську рулетку”.

Пізніше розробники російської вакцини проти коронавірусу “Супутник V” зажадали вибачень від голови правління Європейського агентства лікарських засобів (EMA) Крісти Віртумер-Хохе.

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