Кремль отреагировал на слова главы регулятора ЕС, что вакцина с РФ - "игра в русскую рулетку"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал некорректными и досадными слова председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA), представителя Австрийского агентства по вопросам здоровья Кристы Виртумер-Хохе, сравнившей возможность экстренного одобрения в ЕС вакцины “Спутник V” с “русской рулеткой”, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.
Детали
“Что касается этого досадного заявления, то оно как минимум, с нашей точки зрения, является некорректным. Спрос на вакцину, процесс вакцинации во многих странах этим препаратом показывает его востребованность и популярность”, — заявил Песков журналистам во вторник.
Вопрос о перспективах налаживания производства российской вакцины в Италии Песков направил в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). По словам пресс-секретаря президента РФ, “сразу в нескольких странах налаживаются производственные цепочки, во многом это поможет оперативно удовлетворить растущие потребности внешнего рынка”. Представитель Кремля подчеркнул, что “Спутник V” — одна из самых популярных в мире вакцин. “То, что это одна из самых популярных и самых доверяемых вакцин в мире, сейчас ни у кого сомнений быть не может”, — добавил он.
Контекст
Ранее Криста Виртумер-Хохе 8 марта в эфире австрийского телеканала ORF на вопрос, стоит ли Австрии одобрять применение “Спутника V” до разрешения EMA, заявила, сославшись на недостаток данных о вакцине: “Это в чем-то похоже на русскую рулетку”.
Позже разработчики российской вакцины против коронавируса “Спутник V” потребовали извинений от председателя правления Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе.