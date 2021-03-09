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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 56497 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 77450 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111110 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146564 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196461 просмотра

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Кремль отреагировал на слова главы регулятора ЕС, что вакцина с РФ - "игра в русскую рулетку"

Кремль отреагировал на слова главы регулятора ЕС, что вакцина с РФ - "игра в русскую рулетку"

Киев  •  УНН

 • 16311 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал некорректными и досадными слова председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA), представителя Австрийского агентства по вопросам здоровья Кристы Виртумер-Хохе, сравнившей возможность экстренного одобрения в ЕС вакцины “Спутник V” с “русской рулеткой”, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Детали

“Что касается этого досадного заявления, то оно как минимум, с нашей точки зрения, является некорректным. Спрос на вакцину, процесс вакцинации во многих странах этим препаратом показывает его востребованность и популярность”, — заявил Песков журналистам во вторник.

Вопрос о перспективах налаживания производства российской вакцины в Италии Песков направил в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). По словам пресс-секретаря президента РФ, “сразу в нескольких странах налаживаются производственные цепочки, во многом это поможет оперативно удовлетворить растущие потребности внешнего рынка”. Представитель Кремля подчеркнул, что “Спутник V” — одна из самых популярных в мире вакцин. “То, что это одна из самых популярных и самых доверяемых вакцин в мире, сейчас ни у кого сомнений быть не может”, — добавил он.

Контекст

Ранее Криста Виртумер-Хохе 8 марта в эфире австрийского телеканала ORF на вопрос, стоит ли Австрии одобрять применение “Спутника V” до разрешения EMA, заявила, сославшись на недостаток данных о вакцине: “Это в чем-то похоже на русскую рулетку”.

Позже разработчики российской вакцины против коронавируса “Спутник V” потребовали извинений от председателя правления Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе.

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