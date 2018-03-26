Кремль прокоментував можливу висилку російських дипломатів з США
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив про відсутність офіційних заяв США про намір вислати російських дипломатів, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
"Ми звикли не орієнтуватися на повідомлення ЗМІ, будь-яких офіційних заяв ми до сих пір не чули і не бачили з Вашингтона про передбачувану висилку наших дипломатів, будемо керуватися фактами і заявами офіційних осіб, а не повідомленнями ЗМІ", - сказав Пєсков.
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Він додав, що в таких випадках російська сторона керується принципом взаємності.
Нагадаємо, 22 березня, прем'єр-міністру Великобританії Терезі Мей вдалося переконати європейські країни, в першу чергу Францію, Німеччину, Литву і Ірландію, дати Москві "рішучу відповідь" і вислати пов'язаних зі спецслужбами дипломатів.
Як повідомляв УНН, на засіданні Ради національної безпеки США, яке відбулося в п'ятницю, 23 березня, обговорювалися заходи реагування на отруєння в Великобританії колишнього співробітника спецслужб Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.