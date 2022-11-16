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кремль похвалив США за "виважену реакцію" на інцидент з ракетою у Польщі

кремль похвалив США за "виважену реакцію" на інцидент з ракетою у Польщі

Київ • УНН

 • 398068 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. кремль похвалив США за "виважену реакцію" на ракетний інцидент в Польщі, внаслідок якого загинули двоє людей, передає УНН з посиланням на росЗМІ.

Цитата

"Є сенс звернути увагу на стриману та ... професійну реакцію американської сторони, американського президента", - заявив на брифінгу в Москві офіційний представник кремля дмитро пєсков.

Деталі

пєсков назвав реакцію Європи на інцидент, що спричинив побоювання ескалації, "істеричною, русофобською".

Він також закликав польських чиновників "бути більш стриманими, виваженими та професійними".

Доповнення

Згідно з повідомленням американських ЗМІ, початкові дані свідчать про те, що ракета була випущена українськими військами по російській ракеті.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що "малоймовірно", що ракета була випущена з росії, яка також заперечує звинувачення.

НАТО скликало позачергову нараду, щоб визначити подальший курс дій.

Але президент Польщі Анджей Дуда заявив, що поки що немає чітких доказів того, хто запустив ракету.

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