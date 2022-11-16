кремль похвалил США за "взвешенную реакцию" на инцидент с ракетой в Польше

Цитата

"Есть смысл обратить внимание на сдержанную и... профессиональную реакцию американской стороны, американского президента", - заявил на брифинге в Москве официальный представитель кремля дмитрий песков.

Детали

песков назвал реакцию Европы на инцидент, повлекший опасения эскалации, "истерической, русофобской".

Он также призвал польских чиновников "быть более сдержанными, взвешенными и профессиональными".

Дополнение

Согласно сообщению американских СМИ, исходные данные свидетельствуют о том, что ракета была выпущена украинскими войсками по российской ракете.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что "маловероятно", что ракета была выпущена из россии, которая также отрицает обвинения.

НАТО созвало внеочередное совещание, чтобы определить дальнейший курс действий.

Но президент Польши Анджей Дуда заявил, что пока нет четких доказательств того, кто запустил ракету.