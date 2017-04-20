Кремль очікує, що європейська єдність в українському питанні буде зруйнована після виборів у Франції – експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Кремль очікує, що європейська єдність в українському питанні буде зруйнована внаслідок результатів виборів у Франції. Про це заявив політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач в ефірі “5 каналу”, передає УНН.
“Росія чекає, доки розвалиться єдність позиції Заходу і підтримка його України в даному конфлікті. Нині вибори у Франції найбільш актуальна тема, і перемога кандидата, якого б російська сторона могла б сприймати як проросійського. На мою думку, росіяни на це „ставлять“, адже це загроза на Європейському Союзу як такому. Своєрідний удар зсередини. І водночас, буде більше зосередженість на внутрішніх питаннях ЄС, ніж актуальність питання українсько-російського конфлікту”, — заявив він.
Як повідомляв УНН, за оприлюдненими у середу даними, кандидат у президенти Франції Емануель Макрон є наразі головним фаворитом на перемогу на виборах.