Кремль ожидает, что европейское единство в украинском вопросе будет разрушено после выборов во Франции - эксперт

“Россия ждет, пока развалится единство позиции Запада и поддержка его Украины в данном конфликте. Сейчас выборы во Франции наиболее актуальная тема, и победа кандидата, которого бы российская сторона могла бы воспринимать как пророссийского. По моему мнению, россияне на это „ставят“, ведь это угроза на Европейскому Союзу как таковому. Своеобразный удар изнутри. И в то же время будет больше сосредоточенность на внутренних вопросах ЕС, чем актуальность вопроса украинского-российского конфликта”, — заявил он.

Как сообщал УНН, по обнародованным в среду данным, кандидат в президенты Франции Эмануэль Макрон является сейчас главным фаворитом на победу на выборах.