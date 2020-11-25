Кремль не вважає, що конфлікт у Карабасі може загострити ситуацію на Донбасі

На питання журналістів, чи дає те, що трапилося в Нагірному Карабасі підстави “чекати загострення ситуації на Донбасі і спроб” України повернути контроль над районами Донецької і Луганської областей, які зараз контролюють підконтрольні Москві озброєні формування, представник Кремля відповів: “Не дає”.

Нагадаємо, в Нагірному Карабасі 27 вересня загострилася ситуація, на спірній території почалися активні бої. Президент Росії Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 9 листопада підписали спільну заяву про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Згідно з домовленостями, азербайджанська і вірменська сторони зупиняються на зайнятих позиціях, а в регіоні розміщуються миротворці РФ.

Варто відзначити, що Україна в своїй позиції щодо конфлікту в Нагірному Карабасі зазначила, що — територіальна цілісність Азербайджану в міжнародних кордонах є питанням міжнародного порядку денного, Україна завжди в цьому плані підтримувала Азербайджан, а Азербайджан підтримував Україну.