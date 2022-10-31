Кредитування бізнесу: як банки підтримують підприємців під час війни

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“У комерційних банків є чітко виокремлена позиція - це внутрішні нормативні документи, які розроблені вже і на випадок війни. Тобто, якщо у вас підвищується ризик неповернення кредиту чи фінансування, яке ви виділяєте для реалізації тих чи інших проєктів, то, звісно, вимоги до прийняття рішень щодо виділення фінансування стають більш жорсткими. Це стосується як юридичних осіб, суб’єктів господарювання, так само це стосується фізичних осіб, яким потрібні будуть кошти для покриття якихось споживчих потреб. Тому так, зараз вимоги жорсткіші, але банки не припиняють підтримувати своїх клієнтів, тому що банки розуміють, що після війни ці клієнти залишаться з ними”, - розповів Наконечний.

За його словами, в першу чергу застосовуються географічні обмеження. В регіонах, де тривають бойові дії, отримати кредит значно важче через ризики втрати заставного майна. Втім, в областях, де ситуація більш стабільна, програми кредитування не припиняли, тож підтримка підприємців продовжується.

“Звісно, банки розуміють, що ризик втрати майна заставного на лівому березі України - Харківська, Сумська, Донецька, Луганська, Миколаївська області - він значно вищий. Тому дійсно застосовуються обмеження: з таких регіонів в більшості випадків не беруть нових клієнтів на кредитування. Якщо ми кажемо про регіони, які менше постраждали, або зараз мають менший ризик вторгнення з боку окупантів, звісно, там як фінансували старих клієнтів, які підтримувались раніше і затвердженні програми кредитування, так само зараз ці програми і запроваджуються”, - зазначив заступник Голови Правління IBOX BANK.

Нагадаємо

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів України у 2023 році продовжить реалізовувати програми допомоги українському бізнесу.

Довідка

IBOX BANK - український транзакційний банк, що працює на фінансовому ринку з 1993 року. За підсумками 2021 року банк зафіксував п'ятикратне зростання доходу. Акціонери банку інвестували весь торішній дохід у капітал банку. І з 28 лютого 2022 року статутний капітал фінустанови збільшився на пів мільярда гривень.

У серпні 2022 року Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaААА за національною шкалою.