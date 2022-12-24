Країни ЄС передали в Україну вже 1000 генераторів

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"Щоб забезпечити електроенергією домівки та лікарні, європейські країни передали Україні понад 1000 електрогенераторів. Програма Механізм цивільного захисту ЄС дозволила доставити до країни вже майже 78 тис. тонн подібної допомоги", - написав єврокомісар.

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Раніше Об'єднані Арабські Емірати оголосили, що відправляють в Україну 2500 генераторів потужністю від 3,5 до 8 кіловат для цивільного населення.

Перші 1 200 генераторів буде відправлено до Варшави сьогодні, решту буде доставлено за призначенням для населення України в січні наступного року.