Країни ЄС передали в Україну вже 1000 генераторів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Єврокомісар з питань кризового врегулювання Янез Ленарчич повідоми у Twitter, що країни Євросоюзу передали Україні вже понад тисячу електрогенераторів, передає УНН.
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"Щоб забезпечити електроенергією домівки та лікарні, європейські країни передали Україні понад 1000 електрогенераторів. Програма Механізм цивільного захисту ЄС дозволила доставити до країни вже майже 78 тис. тонн подібної допомоги", - написав єврокомісар.
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Раніше Об'єднані Арабські Емірати оголосили, що відправляють в Україну 2500 генераторів потужністю від 3,5 до 8 кіловат для цивільного населення.
Перші 1 200 генераторів буде відправлено до Варшави сьогодні, решту буде доставлено за призначенням для населення України в січні наступного року.