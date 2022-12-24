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Страны ЕС передали в Украину уже 1000 генераторов

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. Еврокомиссар по вопросам кризисного урегулирования Янез Ленарчич сообщит в Twitter, что страны Евросоюза передали Украине уже более тысячи электрогенераторов, передает УНН.

Цитата

"Чтобы обеспечить электроэнергией дома и больницы, европейские страны передали Украине более 1000 электрогенераторов. Программа Механизм гражданской защиты ЕС позволила доставить в страну почти 78 тыс. тонн подобной помощи", - написал еврокомиссар.

Добавим

Ранее Объединенные Арабские Эмираты объявили, что отправляют в Украину 2500 генераторов мощностью от 3,5 до 8 киловатт для гражданского населения.

Первые 1 200 генераторов будут отправлены в Варшаву сегодня, остальные будут доставлены по назначению для населения Украины в январе следующего года.

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