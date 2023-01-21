Країни Балтії закликали Німеччину відправити Україні танки Leopard 2
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Латвія, Литва та Естонія закликали Німеччину "негайно" відправити танки Leopard 2 в Україну після затягування рішення з боку німецького уряду. Відповідну заяву розмістили у Twitter міністри закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс, Литви Габріелюс Ландсбергіс та Естонії Урмас Рейнсалу, пише УНН.
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"Ми, міністри закордонних справ Латвії, Естонії та Литви, закликаємо Німеччину негайно надати Україні танки Leopard. Це потрібно, щоб зупинити російську агресію, допомогти Україні та швидко відновити мир у Європі. Німеччина, як провідна європейська держава, несе особливу відповідальність у цьому плані", - написав голова МЗС Латвії.
Такий самий твіт опублікували його колеги з Естонії та Литви.
Доповнення
Заклик голів МЗС країн Балтії прозвучав через день після того, як саміт міністрів оборони на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині не увінчався зобов’язанням від німецького уряду відправити танки.
У п’ятницю все ж з боку Берліна було зроблено крок і оголошено про перегляд запасів Leopard 2, але міністр оборони ФРН Борис Пісторіус сказав: «Ми повинні збалансувати всі «за» і «проти», перш ніж ухвалювати такі рішення», повідомляє Associated Press.
Від початку війни уряд Олафа Шольца дотримувався обережного підходу щодо поставок, викликаючи тиск на Берлін.