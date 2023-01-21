Страны Балтии призвали Германию отправить Украине танки Leopard 2

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"Мы, министры иностранных дел Латвии, Эстонии и Литвы, призываем Германию немедленно предоставить Украине танки Leopard. Это нужно, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе. Германия, как ведущее европейское государство, несет особую ответственность в этом отношении", - написал глава МИД Латвии.

Такой же твит опубликовали его коллеги из Эстонии и Литвы.

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Призыв глав МИД стран Балтии прозвучал через день после того, как саммит министров обороны на авиабазе "Рамштайн" в Германии не увенчался обязательством от немецкого правительства отправить танки.

В пятницу все же со стороны Берлина был сделан шаг и объявлено о пересмотре запасов Leopard 2, но министр обороны ФРГ Борис Писториус сказал: «Мы должны сбалансировать все «за» и «против», прежде чем принимать такие решения», сообщает Associated Press.

С начала войны правительство Олафа Шольца придерживалось осторожного подхода в отношении поставок, провоцируя давление на Берлин.