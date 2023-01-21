Страны Балтии призвали Германию отправить Украине танки Leopard 2
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Латвия, Литва и Эстония призвали Германию "немедленно" отправить танки Leopard 2 в Украину после затягивания решения со стороны немецкого правительства. Соответствующее заявление разместили в Twitter министры иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, Литвы Габриэлюс Ландсбергис и Эстонии Урмас Рейнсалу, пишет УНН.
Цитата
"Мы, министры иностранных дел Латвии, Эстонии и Литвы, призываем Германию немедленно предоставить Украине танки Leopard. Это нужно, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе. Германия, как ведущее европейское государство, несет особую ответственность в этом отношении", - написал глава МИД Латвии.
Такой же твит опубликовали его коллеги из Эстонии и Литвы.
Дополнение
Призыв глав МИД стран Балтии прозвучал через день после того, как саммит министров обороны на авиабазе "Рамштайн" в Германии не увенчался обязательством от немецкого правительства отправить танки.
В пятницу все же со стороны Берлина был сделан шаг и объявлено о пересмотре запасов Leopard 2, но министр обороны ФРГ Борис Писториус сказал: «Мы должны сбалансировать все «за» и «против», прежде чем принимать такие решения», сообщает Associated Press.
С начала войны правительство Олафа Шольца придерживалось осторожного подхода в отношении поставок, провоцируя давление на Берлин.