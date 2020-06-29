Кравець взяв участь у перемозі аутсайдера турецької Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. У поєдинку 29-го туру турецької Суперліги "Кайсеріспор" нападника національної збірної України Артема Кравця на виїзді зустрічався із "Сівасспором". Про це інформує сайт УАФ, передає УНН.
Наш форвард вийшов у стартовому складі гостей і відіграв до 69-ї хвилини, а сама гра закінчилася другою поспіль перемогою його команди з рахунком 2:0 (забивали Акар та Менса).
Наразі, маючи в активі 28 очок, "Кайсеріспор" посідає 16-у позицію в турнірній таблиці чемпіонату.
Додамо, що в цьому сезоні Кравець провів у складі "Кайсеріспору"17 матчів, в яких відзначився шістьма забитими м’ячами.