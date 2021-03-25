Кравчук розповів, коли буде розглянуто питання постачання води у Крим

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“Я завжди робив акцент: не просто давати воду, а якщо станеться, чого я не хотів би, гуманітарна катастрофа в Криму з погляду забезпечення водою... Тому питання про воду окремо можуть розглянути у разі гуманітарної катастрофи, а не в сенсі “дай воду, тому що цього хоче Росія”, — заявив Кравчук.

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Водночас усю відповідальність за те, що відбувається в Криму несе Росія, зокрема щодо питання забезпечення водою населення. Кравчук пояснив, що навіть якщо доведеться розглядати питання постачання води до Криму, це не означає, що вода буде подаватися відразу. Цьому буде передувати процес переговорів.

Нагадаємо

Путін заявив, що питання водопостачання Криму буде вирішено, але не пояснив як. Російська мілітаризація окупованого Криму та перенаселення півострова призводить до знищення водних та інших природних ресурсів.