Путін заявив, що питання водопостачання Криму буде вирішено, але не пояснив як
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Питання з водопостачанням тимчасово окупованого Криму буде вирішено. Про це заявив президент РФ Володимир Путін у четвер на нараді з керівництвом регіонів і уряду, передає УНН з посиланням на ТАСС.
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"Нам вдалося зняти загрозу енергодефіциту за рахунок прискореного введення генеруючих потужностей, будівництва енергомоста, модернізації місцевого мережевого господарства. Ми прорвали енергетичну і транспортну блокаду. Упевнений, розберемося і з іншими проблемами, в тому числі і з водою (водопостачанням регіону)", - сказав Путін.
Деталі
За словами Путіна, питання водопостачання окупуваного півострова є "першочерговим".
"Ви знаєте, я дав доручення уряду підготувати і розпочати реалізацію комплексного плану щодо забезпечення надійного водопостачання Республіки Крим та міста Севастополя. Він розрахований до 2024 року. З огляду на те, що проблема має невідкладний характер, ми домовилися діяти максимально швидко і відразу у декількох напрямках", - заявив президент РФ.
За його словами, мова йде про "розробку підземних запасів води, будівництво різних гідроспоруд і систем очищення", пише видання.
Крім того, за його словами, потрібно буде зайнятися ліквідацією втрат у мережах водопостачання та опріснення морської води.
Що було раніше
Перший президент України Леонід Кравчук і голова української делегації в ТКГ раніше заявив, що за ситуацію з водою в Криму, згідно з міжнародним правом, несе відповідальність окупант.
Контекст
Як повідомляв УНН, в Криму три водосховища наближаються до "мертвого об'єму".
Зокрема, протягом 2020 року сумарний запас води у водосховищах Криму становив 31.308 млн куб.м, що на 61.672 млн куб.м менше, ніж станом на початок року.
Так, філія "Води Криму" в Алушті провела переговори з власниками джерел з питання придбання в них води.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відновлення подачі дніпровської води в анексований Крим можливе тільки після його деокупації.