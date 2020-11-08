Кравчук: пункти "мінських угод" в існуючій конфігурації не можуть бути виконані
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Пункти "мінських угод" у тій черговості, в якій вони існують з 2015 року, не можуть бути виконані, необхідно переглянути їх послідовність. Про це в інтерв'ю російському агентству "ТАСС" заявив глава делегації України у контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук, передає УНН.
"Якщо ми зайдемо у таку послідовність, яка передбачена "мінськими угодами", то цього фактично не можна зробити. Я думаю, що пані (канцлер ФРН - ред.) Ангела Меркель і всі, хто брав участь у (паризькому - ред.) саміті 2019 року, тоді допускали можливість деяких уточнень того, що зараз відбувається на Донбасі", - сказав він.
Кравчук пояснив, що за шість років багато що змінилося на тимчасово окупованій території Донбасу і ті домовленості, які були досягнуті у 2015 році, застаріли, що, за його словами, визнають і інші учасники переговорів.
"У нашому плані ("План спільних кроків" - ред.) я показав зміни цих умов і те, що нам треба змінити черговість дій. Але ми ж не змінюємо основний принцип, який полягає у досягненні миру", - сказав він.
Як повідомляв УНН, на минулому тижні українська сторона у Тристоронній контактній групі оголосила основні 5 пунктів власного "Плану дій по Донбасу".