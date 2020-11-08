Кравчук: пункты "минских соглашений" в существующей конфигурации не могут быть выполнены
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Пункты "минских соглашений" в той очередности, в которой они существуют с 2015 года, не могут быть выполнены, необходимо пересмотреть их последовательность. Об этом в интервью российскому агентству "ТАСС" заявил глава делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук, передает УНН.
"Если мы зайдем в такую последовательность, которая предусмотрена "минскими соглашениями", то этого фактически нельзя сделать. Я думаю, что госпожа (канцлер ФРГ - ред.) Ангела Меркель и все, кто участвовал в (парижском - ред.) Саммите 2019 года, тогда допускали возможность некоторых уточнений того, что сейчас происходит на Донбассе", - сказал он.
Кравчук объяснил, что за шесть лет многое изменилось на временно оккупированной территории Донбасса и те договоренности, которые были достигнуты в 2015 году, устарели, что, по его словам, признают и другие участники переговоров.
"В нашем плане ("План совместных шагов" - ред.) я показал изменения этих условий и то, что нам надо изменить очередность действий. Но мы же не меняем основной принцип, который заключается в достижении мира", - сказал он.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе украинская сторона в Трехсторонней контактной группе объявила основные 5 пунктов собственного "Плана действий по Донбассу".