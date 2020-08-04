Кравчук прокоментував долучення Фокіна до складу української делегації у ТКГ

На питання, чи може Кравчук пояснити роль Фокіна в українській делегації, який, за словами ведучого, долучився до делегації, Кравчук відповів: “Нас запросили, почалася розмова, я говорив, Фокін говорив. Нам дали час, щоб ми поспілкувалися разом. Ми з ним зустрілися один на один... Не можна щось зробити на Донбасі, не знаючи вимог та бажань людей там, а Вітольд Павлович може зробити такі кроки, які дозволять знати більше, а якщо людина має інформацію вона відразу може приймати більш правильні рішення. Нам потрібно застосовувати всі можливості, мир це головне”.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак запропонував першому прем’єр-міністру України Вітольду Фокіну увійти в склад української делегації в Тристоронньої контактній групі по Донбасу. Фокін планує погодитися.

Як повідомлялося, голова української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що не планує змінювати учасників у складі української делегації, втім, не виключає її поповнення.