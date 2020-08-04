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Кравчук прокоментував долучення Фокіна до складу української делегації у ТКГ

Кравчук прокоментував долучення Фокіна до складу української делегації у ТКГ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Голова української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук прокоментував долучення першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна до української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу в ефірі "112 Україна", передає УНН.

На питання, чи може Кравчук пояснити роль Фокіна в українській делегації, який, за словами ведучого, долучився до делегації, Кравчук відповів: “Нас запросили, почалася розмова, я говорив, Фокін говорив. Нам дали час, щоб ми поспілкувалися разом. Ми з ним зустрілися один на один... Не можна щось зробити на Донбасі, не знаючи вимог та бажань людей там, а Вітольд Павлович може зробити такі кроки, які дозволять знати більше, а якщо людина має інформацію вона відразу може приймати більш правильні рішення. Нам потрібно застосовувати всі можливості, мир це головне”.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак запропонував першому прем’єр-міністру України Вітольду Фокіну увійти в склад української делегації в Тристоронньої контактній групі по Донбасу. Фокін планує погодитися.

Як повідомлялося, голова української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що не планує змінювати учасників у складі української делегації, втім, не виключає її поповнення.

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