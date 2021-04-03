Кравчук: прогресу в роботі ТКГ немає, бо РФ цього не хоче
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Робота Тристоронньої контактної групи триває, але прогресу досягти не вдається. Виною тому позиція Росії, розповів очільник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук у програмі “Взгляд с Банковой” телеканалу “Дом”, передає УНН.
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За його словами, Росія хоче залишити все, як є, і керується політикою, що “Україна — випадкова держава, у якої немає майбутнього і перспектив”.
“Тому всі наші зусилля і наші бажання впираються в цю проблему — проблему російської політики”, — зазначив Кравчук.
Деталі
Водночас світова спільнота вже визнала Росію стороною конфлікту, хоч РФ і продовжує це заперечувати.
“Світ розуміє суть російської зовнішньої політики і розуміє, що треба робити. Ми теж повинні це розуміти — це по-перше. По-друге, потрібно знаходити шляхи і формули, які змусять Росію відповідати за свої дії”, — додав глава української делегації в ТКГ.
Доповнення
Останній часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.
Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради минулого тижня повідомив, що вздовж державного кордону України розташувалися 28 батальйонних тактичних груп ЗС Росії.
Також Хомчак заявив, що Збройні сили України готові до адекватної відповіді, як у разі ескалації конфлікту в районі проведення операції Об’єднаних сил, так і у випадку ускладнення воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки навколо України.
Кремль прокоментував переміщення військ біля кордону України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.