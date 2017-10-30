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Кількість крадіжок авто в Україні зменшилася на 24%

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. В Україні протягом січня-вересня 2017 року було зафіксовано 3 тисячі 982 факти викрадення автомобілів, що на 24,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомили у Національній поліції України у відповіді на інформаційний запит УНН.

За даними Нацполіції, якщо торік за цей період загалом по державі було зареєстровано 5 тисяч 254 правопорушення, пов’язаних з викраденням авто, то в цьому році їхня кількість зменшилася до 3 тисяч 982. До того ж, за дев’ять місяців покращилася статистика розкриття таких злочинів, а саме було розкрито 1 тисячу 81 правопорушення.

Як поінформували у Нацполіції, зокрема, у січні-вересні цього року у Києві було зафіксовано 1 тисячу 11 фактів викрадення авто, що на 21,6% менше, ніж торік, у Київській області – 302 або на 24,3% менше, Вінницькій – 86 (-14,9%), Волинській – 63 (-1,6%), Дніпропетровській – 386 (-14,6%), Житомирській – 93 (-22,5%), Закарпатській – 46 (+9,5%), Запорізькій – 176 (-39,9%), Кіровоградській – 89 (-23,3%), Львівській – 155 (+30,3%), Миколаївській – 113 (-19,3%), Одеській – 519 (-23,7%), Полтавській -77 (-46,2%), Рівненській – 46 (-29,2%), Сумській – 63 (-38,2%), Тернопільській – 41 (+17,1%), Харківській – 230 (-22,3%), Херсонській – 58 (-31%), Хмельницькій – 64 (-33,3%), Черкаській – 105 (-27,6%), Чернігівській – 41 (-37,9%), Чернівецькій – 39 (-2,5%).

Також зменшилася кількість правопорушень, пов’язаних з викраденням авто, у Донецькій області на 51,6% - до 93 і Луганській – на 65,1% - до 45 правопорушень.

Як повідомляв УНН, в Україні протягом січня-червня 2017 року зменшилася кількість викрадених автомобілів на 31% - до 3563 випадків.

Українські Національні Новини

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