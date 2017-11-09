Кожна третя перевірка Держпродспоживслужби – у сфері продуктів

За його словами, з тих десяти тисяч перевірок, 5 тис 259 були позаплановими. А третину від усіх (2 тис 993 перевірок) - було проведено у сфері безпечності харчових продуктів. Ще 2 тис 266 перевірок стосувалися сфери ветеринарної медицини.

Окрім того А.Саєнко додав, що до числа перевірених підприємств увійшли 598 забійних та м’ясопереробних підприємств, 48 холодильників та холодокомбінатів, 7674 інших об’єктів.

Нагадаємо, в Україні почастішали випадки масових отруєнь. Так, показник харчових отруєнь по країні цього року перевищує минулорічні дані більш ніж на 40%.

При цьому діти в Україні стають жертвами антисанітарії і неякісного харчування утричі частіше за дорослих. На переконання низки експертів, часті спалахи масових отруєнь є наслідком неефективної роботи Держпродспоживслужби.

"Щодня поліція, органи ДСНС і лікарні фіксують спалахи гострих кишкових захворювань абсолютно в різних регіонах нашої країни. По суті, це ті страшні наслідки, про які раніше наших реформаторів попереджали фахівці. Це було як раз тоді, коли приймалися рішення про ліквідацію ветслужби, санепідслужби, коли ламали, але нічого не будували натомість.

Сьогодні, Держпродспоживслужба - продукт недореформ. В силу відсутності належної компетенції, цей орган просто не в змозі гарантувати українцям безпеку. Більш того, злий жарт з нами також грає і мораторій на перевірки, що породжує вседозволеність і безкарність", - вважає нардеп С.Тригубенко.

Додамо, що майже половину минулорічного аграрного бюджету країни витратили на утримання і діяльність Держпродспоживслужби (більше 600 млн грн - ред.)