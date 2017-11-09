Каждая третья проверка Госпродпотребслужбы - в сфере продуктов

По его словам, с тех десяти тысяч проверок, 5 тыс 259 были внеплановыми. А треть от всех (2 тыс 993 проверок) - были проведены в сфере безопасности пищевых продуктов. Еще 2 тыс 266 проверок касались сферы ветеринарной медицины.

Кроме того А.Саенко добавил, что к числу проверенных предприятий вошли 598 убойных и мясоперерабатывающих предприятий, 48 холодильников и хладокомбинатов, 7674 других объектов.

Напомним, в Украине участились случаи массовых отравлений. Так, показатель пищевых отравлений по стране в этом году превышает прошлогодние данные более чем на 40%.

При этом дети в Украине становятся жертвами антисанитарии и некачественного питания в три раза чаще взрослых. По мнению ряда экспертов, частые вспышки массовых отравлений являются следствием неэффективной работы Госпродпотребслужбы.

"Ежедневно полиция, органы ДСНС и больницы фиксируют вспышки острых кишечных заболеваний абсолютно в разных регионах нашей страны. По сути, это те страшные последствия, о которых раньше наших реформаторов предупреждали специалисты. Это было как раз тогда, когда принимались решения о ликвидации ветслужбы, санэпидслужбы , когда ломали, но ничего не строили взамен.

Сегодня, Госпродпотребслужба - продукт недореформ. В силу отсутствия надлежащей компетенции, этот орган просто не в состоянии гарантировать украинцам безопасность. Более того, злую шутку с нами также играет и мораторий на проверки, порождает вседозволенность и безнаказанность", - считает нардеп С.Тригубенко.

Добавим, что почти половину прошлогоднего аграрного бюджета страны потратили на содержание и деятельность Держпродспоживслужбы (более 600 млн грн - ред.)