Кожен п'ятий хворий на COVID-19 отримує психічні розлади - дослідження

У дослідженні використовували дані понад 62 тисяч осіб, які перехворіли на COVID-19. За три місяці після позитивного результату тесту на COVID-19 вперше було виявлено, що кожна п'ята людина, яка поборола вірус, отримала діагноз тривожного розладу, депресії або безсоння. Також звичним явищем став діагноз деменції. Крім того, з COVID-19 була пов'язана поява нових психіатричних діагнозів у людей, які вже мали в анамнезі психічні проблеми. Загалом майже 20% людей отримали психіатричний діагноз протягом 90 днів після зараження COVID-19.

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Результати аналізу також показали, що люди з раніше наявним діагнозом психічного розладу мали на 65% більше шансів захворіти на COVID-19, ніж ті, хто не мав проблем з психічним станом.

“Це відкриття стало несподіванкою і потребує дослідження. Водночас наявність психічного розладу слід додати до переліку факторів ризику для COVID-19", - розповів один із дослідників лікар Макс Таке.

Нагадаємо, що українські медики не виключають ускладнень від безсимптомного "ковіду", які можуть викликати порушення в організмі. Як наслідок — можлива поява тривожності, депресії, проблем із пам'яттю та концентрацією.

Єдиний можливий спосіб дізнатися, чи хворіла людина на коронавірус — здати імуноферментний (ІФА) тест на антитіла. Його результати скорегують схему лікування можливих "ковідних" ускладнень, які виникли після безсимптомного перебігу хвороби.