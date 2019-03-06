Кожен другий українець з глаукомою не знає про свою хворобу - медик

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КИЇВ. 6 березня. УНН. В Україні швидкими темпами зростає рівень захворювання на глаукому, причому з півмільйона реально хворих українців приблизно половина не знає про свій діагноз. Про це розповів завідувач кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Шупика Сергій Риков у коментарі кореспонденту УНН.

"Кількість глаукомних пацієнтів в Україні буде збільшуватись. За останні 6 років цей показник збільшився на 25% за рахунок того, що дуже постаріло населення України, а глаукома – це хвороба старого населення. Вона настає, в основному, після 60 років – тобто з'являється, в основному, в 40 років, але проявляється уже в 60-70 років", - зазначив медик.

За його словами, приблизно 250 тисяч пацієнтів в Україні лікується від глаукоми і приблизно стільки ж пацієнтів не знає про наявність у себе такого захворювання. Тобто ці особи мають симптоми пониженого зору, але не перевірялись з приводу цього.

Що таке глаукома

Глаукома - це група захворювань, яка характеризується постійним чи періодичним підвищенням внутрішньоочного тиску з подальшим розвитком типових дефектів поля зору, зниженням гостроти зору і атрофією зорового нерву.

Як убезпечитись від глаукоми

Глаукома – це безсимптомне і безболісне захворювання. Його розвиток залежить від ставлення людини до свого здоров'я. Згідно з регламентуючими документами МОЗу і Всесвітньої асоціації глаукомотологів, починаючи із 40 років потрібно перевіряти зір раз на 3 роки. Але якщо таке захворювання було у когось в родині, то перевіряти зір потрібно щороку, починаючи уже з 35 років. Вважається, що кожна п’ята незряча людина в Україні втратила зір саме через запущену глаукому. А приблизно через 12 років прогресування хвороби може настати і сліпота.

Причини виникнення

Однією із головних причин виникнення глаукоми часто буває несвоєчасно оперована катаракта (набухання кришталика, який, своєю чергою, перетинає шляхи відтоку рідини з ока, що призводить до підвищення внутрішньоочного тиску).

У віці 70-80 років практично кожна людина має потребу у заміні власного кришталика у зв'язку з розвитком вікової катаракти. В окремих випадках імплантація інтраокулярної лінзи замість кришталика є прямим показанням, починаючи вже з 40 років.

Як лікують глаукому

Якщо людина своєчасно звернулась до офтальмолога, і він виявив у неї первинну глаукому, то консервативне лікування дозволить їй зберегти зір до кінця життя. Безопераційними методами можна лікувати захворювання протягом 25-30 років, і людина буде бачити. При консервативному лікуванні застосовують декілька типів медикаментів.

"Ми застосовуємо один варіант медикаментів – якщо він не допомагає, комбінуємо з другим. Якщо і це не допомагає – комбінуємо з третім. Якщо ж такий варіант лікування виявився безсилим, і поле зору зменшується, то ми йдемо на оперативне втручання", - пояснив Риков.

При пізньому зверненні до лікаря хірургічне втручання є основним методом лікування. Такі маніпуляції потрібні для того, щоб випустити зайву рідину із ока. Має значення і вік пацієнта. Якщо пацієнт молодого, працездатного віку, то оперативне втручання проводять раніше. Також його комбінують із медикаментозним.

Нагадаємо, щоб зберегти зір при постійній роботі з комп’ютером, необхідно скоригувати колір екрану, шрифт, а також звернути увагу на освітлення у приміщенні.

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