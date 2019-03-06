Каждый второй украинец с глаукомой не знает о своей болезни - медик

"Количество глаукомных пациентов в Украине будет увеличиваться. За последние 6 лет этот показатель увеличился на 25% за счет того, что очень постарело население Украины, а глаукома - это болезнь старого населения. Она наступает в основном после 60 лет - то есть появляется, в основном, в 40 лет, но проявляется уже в 60-70 лет", - отметил медик.

По его словам, примерно 250 тысяч пациентов в Украине лечится от глаукомы и примерно столько же пациентов не знает о наличии у себя такого заболевания. То есть эти люди имеют симптомы сниженного зрения, но не проверялись по поводу этого.

Что такое глаукома

Глаукома - это группа заболеваний, характеризующаяся постоянным или периодическим повышением внутриглазного давления с последующим развитием типичных дефектов поля зрения, снижением остроты зрения и атрофией зрительного нерва.

Как обезопаситься от глаукомы

Глаукома - это бессимптомное и безболезненное заболевание. Его развитие зависит от отношения человека к своему здоровью. Согласно регламентирующими документами Минздрава и Всемирной ассоциации глаукоматологов, начиная с 40 лет нужно проверять зрение раз в 3 года. Но если такое заболевание было у кого-то в семье, то проверять зрение нужно ежегодно, начиная уже с 35 лет. Считается, что каждый пятый незрячий человек в Украине потерял зрение именно из-за запущенной глаукомы. А через 12 лет прогрессирования болезни может наступить и слепота.

Причины возникновения

Одной из главных причин возникновения глаукомы часто бывает несвоевременно оперированная катаракта (набухание хрусталика, который, в свою очередь, перекрывет пути оттока жидкости из глаза, что приводит к повышению внутриглазного давления).

В возрасте 70-80 лет практически каждый человек нуждается в замене хрусталика в связи с развитием возрастной катаракты. В отдельных случаях имплантация интраокулярной линзы вместо хрусталика является прямым показанием, начиная уже с 40 лет.

Как лечат глаукому

Если человек своевременно обратилась к офтальмологу, и он обнаружил у пациента первичную глаукому, то консервативное лечение позволит ему сохранить зрение до конца жизни. Безоперационными методами можно лечить заболевание в течение 25-30 лет, и человек будет видеть. При консервативном лечении применяют несколько типов медикаментов.

"Мы применяем один вариант медикаментов - если он не помогает, комбинируем с другим. Если и это не помогает - комбинируем с третьим. Если же такой вариант лечения оказался бессильным, и поле зрения уменьшается, то мы идем на оперативное вмешательство", - пояснил Рыков.

При позднем обращении к врачу хирургическое вмешательство является основным методом лечения. Такие манипуляции нужны для того, чтобы выпустить лишнюю жидкость из глаза. Имеет значение и возраст пациента. Если пациент молодого, трудоспособного возраста, то оперативное вмешательство проводят раньше. Также его комбинируют с медикаментозным.

Напомним, чтобы сохранить зрение при постоянной работе с компьютером, необходимо скорректировать цвет экрана, шрифт, а также обратить внимание на освещение в помещении.