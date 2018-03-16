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Кожен десятий українець у віці до 18 років має хронічні захворювання

Кожен десятий українець у віці до 18 років має хронічні захворювання

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Кожен десятий громадянин України у віці до 18 років має хронічні захворювання. Про це йдеться у дослідження Державної служби статистики "Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2017 році", передає УНН.

"Серед дітей та підлітків у віці до 18 років кожен десятий має хронічні захворювання, з них чверть хворіє на хронічний бронхіт, 16% має алергію (за винятком алергічної астми), 8% – серцеві захворювання", - йдеться у дослідженні.

Так, з метою дослідження доступності для населення послуг охорони здоров’я, ліків та медичних товарів, а також отримання інформації щодо самооцінки стану здоров’я та рівня захворюваності населення, Держстат у жовтні 2017р. провів опитування осіб, які входять до складу 8,0 тис. домогосподарств.

Нагадаємо, показник захворюваності на гострі респіраторні інфекції на Закарпатті перевищує визначений епідемічний поріг на 16%, що вперше зафіксували в області у цьому році.

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