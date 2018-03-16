Каждый десятый украинец в возрасте до 18 лет имеет хронические заболевания
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Каждый десятый гражданин Украины в возрасте до 18 лет имеет хронические заболевания. Об этом говорится в исследование Государственной службы статистики "Самооценка населением состояния здоровья и уровня доступности отдельных видов медицинской помощи в 2017 году", передает УНН.
"Среди детей и подростков в возрасте до 18 лет каждый десятый имеет хронические заболевания, из них четверть болеет хроническим бронхитом, 16% имеет аллергию (за исключением аллергической астмы), 8% - сердечные заболевания", - говорится в исследовании.
Так, с целью исследования доступности для населения услуг здравоохранения, лекарств и медицинских товаров, а также получение информации относительно самооценки состояния здоровья и уровня заболеваемости населения, Госстат в октябре 2017 года провел опрос лиц, входящих в состав 8,0 тыс. домохозяйств.
Напомним, показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями на Закарпатье превышает определенный эпидемический порог на 16%, что впервые зафиксировали в области в этом году.