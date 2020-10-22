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Кожен четвертий американець змінив свої алкогольні звички одразу після початку карантину

Кожен четвертий американець змінив свої алкогольні звички одразу після початку карантину

Київ • УНН

 • 11630 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Згідно з дослідженням Вашингтонського державного університету, кожен четвертий американець змінив свої звички вживання алкоголю відразу після оголошення карантину, передає УНН з посиланням на Frontiers in Psychiatry.

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Під час дослідження було опитано понад 900 пар близнюків зі штату Вашингтон, які з 26 березня до 5 квітня 2020 року перебували вдома одразу після офіційного запровадження карантину. Вчені з’ясували, що 14% респондентів почали вживати більше алкоголю, тоді як 11% опитаних — менше.

"Ми очікували, що люди надалі можуть звернутися до алкоголю після запровадження карантину й офіційного наказу перебувати дома, але, очевидно, це сталося в той же момент", - розповіла провідний автор дослідження Еллі Евері.

Дослідження також показало, що 11% опитаних, які зменшили кількість вживання алкоголю під час карантину, мали вищий рівень стресу та тривоги, ніж групи, які не змінили своїх алкогольних звичок. Дослідники припускають: це може бути пов’язано з тим, що окрема категорія людей звикла вживати алкоголь у соціальних групах з колегами або друзями у щасливі години після роботи, але втратила цю можливість у зв’язку з пандемією. Дослідники й надалі планують продовжити вивчення закономірностей між пандемією та зміною алкогольних звичок населення.

Зазначимо, що про найкращі алкогольні напої для онлайн-вечірки в період пандемії розповіли експерти українського горілчаного бренду Prime.

Раніше УНН писав, що жителі України надають перевагу алкогольним напоям саме вітчизняного виробництва.

До ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю належать такі лікеро-горілчані компанії, як: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ “Прайм” (ТМ “Prime”, “Житник”) і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).

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