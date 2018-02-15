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Коваль: якби прозвучав перший постріл, Крим був би утоплений у крові

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. У тому випадку, якщо б була почата військова операція у Криму, було б багато втрат. Про це заявив колишній в.о. міністра оборони Михайло Коваль на допиті як свідка в Оболонському районному суді Києва, який розглядає кримінальне провадження про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.

"Я вам 200% даю гарантії, що якби прозвучав перший постріл – Крим був би утоплений в крові. В країні є необхідна кількість розумних офіцерів, прапорщиків та солдатів та необхідна кількість автоматів. Але обстановкою потрібно володіти", - заявив М.Коваль.

Нагадаємо, М.Коваль заявив, що "ввічливі люди" насильно вели жінок до українських військових об’єктів у Криму.

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