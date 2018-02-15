Коваль: если бы прозвучал первый выстрел, Крым был бы утоплен в крови

"Я вам 200% даю гарантии, что если бы прозвучал первый выстрел - Крым был бы утоплен в крови. В стране есть необходимое количество умных офицеров, прапорщиков и солдат и необходимое количество автоматов. Но обстановкой нужно владеть", - заявил М.Коваль.

Напомним, М.Коваль заявил, что "вежливые люди" насильно вели женщин к украинским военным объектам в Крыму.