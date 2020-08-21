Косюка визнали найвпливовішим серед аграріїв
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Оприлюднено ТОП-100 найвпливовіших людей України. Рейтинг склало видання "НВ" за допомогою 61 експерта, передає УНН.
Очолив рейтинг Президент України Володимир Зеленський. У списку опинилися члени його команди, чиновники і бізнесмени, у тому числі сфери АПК.
13-е місце дісталося власнику агрохолдингу МХП Юрію Косюку. Він виявився найвпливовішим аграрієм. Керівники інших аграрних компаній розташувалися трохи нижче.
На 16-ій позиції - гендиректор агрокомпанії "Нібулон" Олексій Вадатурський.
На 29-му місці - головний акціонер холдингу "Кернел Груп" Андрій Веревський.
Засновник і гендиректор агропромислового холдингу "Астарта" Віктор Іванчик у рейтингу зайняв 38-е місце.