Косюка визнали найвпливовішим серед аграріїв

Очолив рейтинг Президент України Володимир Зеленський. У списку опинилися члени його команди, чиновники і бізнесмени, у тому числі сфери АПК.

13-е місце дісталося власнику агрохолдингу МХП Юрію Косюку. Він виявився найвпливовішим аграрієм. Керівники інших аграрних компаній розташувалися трохи нижче.

На 16-ій позиції - гендиректор агрокомпанії "Нібулон" Олексій Вадатурський.

На 29-му місці - головний акціонер холдингу "Кернел Груп" Андрій Веревський.

Засновник і гендиректор агропромислового холдингу "Астарта" Віктор Іванчик у рейтингу зайняв 38-е місце.