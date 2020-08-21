Косюка признали самым влиятельным среди аграриев

Возглавил рейтинг Президент Украины Владимир Зеленский. В списке оказались члены его команды, чиновники и бизнесмены, в том числе сферы АПК.

13-е место досталось владельцу агрохолдинга МХП Юрию Косюку. Он оказался самым влиятельным аграрием. Руководители других аграрных компаний расположились чуть ниже.

На 16-й позиции - гендиректор агрокомпании "Нибулон" Алексей Вадатурский.

На 29-м месте - главный акционер холдинга "Кернел Групп" Андрей Веревский.

Основатель и гендиректор агропромышленного холдинга "Астарта" Виктор Иванчик в рейтинге занял 38-е место.