Костюк стала чвертьфіналісткою тенісного турніру в Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Марта Костюк розгромила суперницю на шляху до чвертьфіналу турніру ITF з призовим фондом 60 тис. дол., що відбувається у Чжухаї (Китай), повідомляє УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.
Для перемоги над китаянкою Фань-Йінь Ксан нашій співвітчизниці вистачило лише 51 хвилини – 6:1; 6:2.
Таким чином, 15-річна тенісистка продовжила впевнені виступи цьогоріч на дорослих змаганнях та виграла 15 поєдинок з початку сезону.
Варто відзначити, що за місце в півфіналі змагань Костюк посперечається з 171 ракеткою світу Далілою Якупович зі Словенії, яка обіграла на шляху італійку Жасмин Паоліні – 6:4, 7:5.
Примітно, що екс-українка Марина Заневська (183 в WTA), яка змінила громадянство на бельгійське, також пробилася до чвертьфіналу.