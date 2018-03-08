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Костюк стала чвертьфіналісткою тенісного турніру в Китаї

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Марта Костюк розгромила суперницю на шляху до чвертьфіналу турніру ITF з призовим фондом 60 тис. дол., що відбувається у Чжухаї (Китай), повідомляє УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.

Для перемоги над китаянкою Фань-Йінь Ксан нашій співвітчизниці вистачило лише 51 хвилини – 6:1; 6:2.

Таким чином, 15-річна тенісистка продовжила впевнені виступи цьогоріч на дорослих змаганнях та виграла 15 поєдинок з початку сезону.

Варто відзначити, що за місце в півфіналі змагань Костюк посперечається з 171 ракеткою світу Далілою Якупович зі Словенії, яка обіграла на шляху італійку Жасмин Паоліні – 6:4, 7:5.

Примітно, що екс-українка Марина Заневська (183 в WTA), яка змінила громадянство на бельгійське, також пробилася до чвертьфіналу.

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