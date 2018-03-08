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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 32816 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 48074 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 51992 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100625 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 90674 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103456 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110466 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Костюк стала четвертьфиналисткой теннисного турнира в Китае

Костюк стала четвертьфиналисткой теннисного турнира в Китае

Киев  •  УНН

 • 11278 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Марта Костюк разгромила соперницу на пути в четвертьфинал турнира ITF с призовым фондом 60 тыс. долл., что происходит в Чжухае (Китай), сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Для победы над китаянкой Фань-Йинь Ксан нашей соотечественницы хватило лишь 51 минуты - 6:1; 6:2.

Таким образом, 15-летняя теннисистка продолжила уверены выступления в этом году на взрослых соревнованиях и выиграла 15 поединок с начала сезона.

Стоит отметить, что за место в полуфинале соревнований Костюк поспорит с 171 ракеткой мира Далила Якупович из Словении, которая обыграла на пути итальянку Жасмин Паолини - 6:4, 7:5.

Примечательно, что экс-украинка Марина Заневская (183 в WTA), которая сменила гражданство на бельгийское, также пробилась в четвертьфинал.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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