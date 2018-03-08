Костюк стала четвертьфиналисткой теннисного турнира в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Марта Костюк разгромила соперницу на пути в четвертьфинал турнира ITF с призовым фондом 60 тыс. долл., что происходит в Чжухае (Китай), сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Для победы над китаянкой Фань-Йинь Ксан нашей соотечественницы хватило лишь 51 минуты - 6:1; 6:2.
Таким образом, 15-летняя теннисистка продолжила уверены выступления в этом году на взрослых соревнованиях и выиграла 15 поединок с начала сезона.
Стоит отметить, что за место в полуфинале соревнований Костюк поспорит с 171 ракеткой мира Далила Якупович из Словении, которая обыграла на пути итальянку Жасмин Паолини - 6:4, 7:5.
Примечательно, что экс-украинка Марина Заневская (183 в WTA), которая сменила гражданство на бельгийское, также пробилась в четвертьфинал.