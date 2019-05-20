Костюченко про рішення УАФ: національна збірна з футболу належить уболівальникам країни
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Виконком Української асоціації футболу визначив місця проведення матчів для трьох збірних України, передає УНН з посиланням на прес-службу асоціації.
Так, розглянувши пропозиції тренерських штабів національної, молодіжної та національної жіночої збірних команд України щодо місць проведення кваліфікаційних матчів в 2019 році, Виконком УАФ вирішив:
- визначити місцем проведення матчу кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи-2020 між національними збірними командами України та Литви 11 жовтня 2019 року м. Харків, стадіон "Металіст";
- визначити місцем проведення матчу кваліфікаційного раунду молодіжного чемпіонату Європи-2021 між молодіжними збірними командами України та Фінляндії 6 вересня 2019 року м. Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена";
- визначити місцем проведення матчу кваліфікаційного раунду молодіжного чемпіонату Європи-2021 між молодіжними збірними командами України та Мальти 10 вересня 2019 року м. Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена";
- визначити місцем проведення матчу кваліфікаційного раунду жіночого чемпіонату Європи-2021 між національними жіночими збірними командами України та Німеччини 3 вересня 2019 року м. Львів, стадіон "Арена Львів".
"Керівництво УАФ постійно і послідовно виступає за те, щоб наші Національна та інші збірні проводили свої домашні зустрічі в різних містах нашої країни. Такий своєрідний елемент децентралізації наголошує на тому, що наші команди належать всій Україні, всім уболівальникам", - зазначив перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко.
Він також нагадав, що раніше в УАФ було прийнято рішення провести 14 жовтня матч "Україна - Португалія" в Києві на НСК "Олімпійський".
Також у другій половині року "синьо-жовті" двічі зіграють у товариських зустрічах 14 листопада проти команди Естонії, а суперник на гру 10 вересня ще уточнюється. Міста, які прийматимуть матчі, будуть оголошені пізніше, повідомив Костюченко.